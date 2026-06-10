Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Consórcio alemão espera construir novo caça após fracasso do projeto SCAF

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/06/2026 13:42

compartilhe

SIGA

Uma aliança liderada pela Airbus com fabricantes alemães será formalizada na quinta-feira (11) em Berlim para desenvolver um caça de sexta geração, como alternativa ao Sistema de Combate Aéreo do Futuro (SCAF), o projeto franco-alemão-espanhol que foi abandonado na segunda-feira. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Projeto emblemático da cooperação europeia em defesa, o SCAF foi lançado em 2017 pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e pela então chanceler alemã, Angela Merkel; a Espanha aderiu em 2019. 

Seu recente abandono representa um grande revés para os europeus, que desejam fortalecer a cooperação militar diante da ameaça russa e que aumentaram seus gastos com defesa desde o início da guerra na Ucrânia. 

Uma cerimônia oficial de assinatura ocorrerá na quinta-feira na feira de Berlim, quando as oito empresas que compõem a aliança assinarão o acordo para construir a aeronave de sexta geração, disse uma porta-voz da fabricante europeia Airbus à AFP. 

Esta aliança representa uma alternativa ao SCAF, que foi arquivado devido a tensões entre os dois principais fabricantes, a francesa Dassault e a europeia Airbus. 

O fracasso desse projeto "abre novas perspectivas para a indústria de defesa", disse o chanceler alemão, Friedrich Merz, nesta quarta-feira, durante a feira aeroespacial ILA, em Berlim.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-clp/mmy/hgs/aa

Tópicos relacionados:

aeronautica alemanha defesa economia politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay