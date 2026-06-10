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EUA afirma ter disparado em petroleiro por violar o bloqueio aos portos iranianos

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AFP
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Repórter
10/06/2026 13:42

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Os Estados Unidos informaram, nesta quarta-feira (10), que dispararam e incapacitaram um petroleiro no Golfo de Omã enquanto este tentava transportar petróleo do Irã, violando o bloqueio militar americano aos portos iranianos. 

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Na noite de segunda-feira, "uma aeronave americana disparou munições de precisão contra a sala de máquinas do navio depois que a tripulação desobedeceu repetidamente às instruções das forças americanas", afirmou o Comando Central dos EUA para o Oriente Médio (Centcom) em um comunicado divulgado na internet. 

O comunicado identificou a embarcação como M/T Settebello, de bandeira de Palau.

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wd/pnb/ad/mar/aa

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