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Sheinbaum afirma que 'tudo está sob controle' no México para a abertura da Copa do Mundo

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AFP
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Repórter
10/06/2026 12:43

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A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, garantiu ao público nesta quarta-feira (10) que "tudo está sob controle" para a abertura da Copa do Mundo de 2026, marcada para quinta-feira na Cidade do México, apesar dos protestos contínuos dos professores. 

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A presidente deve comparecer à transmissão da primeira partida entre México e África do Sul no Fan Fest, na icônica praça Zócalo. 

"Tudo está sob controle", declarou Sheinbaum em coletiva de imprensa. 

Caso, "por algum motivo", a situação com as manifestações impeça o uso da praça para a transmissão do jogo de abertura, o governo dispõe de locais alternativos na capital, disse ela à AFP. 

Um grupo dissidente dentro do sindicato dos professores, a CNTE, está em greve desde a semana passada, exigindo aumento salarial e a revogação de uma lei previdenciária que o governo considera inviável. 

Os professores bloqueiam ruas da capital diariamente. Na terça-feira, eles marcharam por uma avenida que leva ao estádio Azteca e retornaram ao acampamento que mantêm nas proximidades do Zócalo.

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ai/mar/aa

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