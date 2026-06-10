AIEA exige mais informações do Irã sobre suas reservas de urânio
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O Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) aprovou uma resolução em Viena, nesta quarta-feira (10), exigindo que o Irã forneça informações sobre suas reservas de urânio e instalações de produção.
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Israel e os Estados Unidos têm atacado as instalações nucleares do Irã, que impede o acesso de inspetores da AIEA, uma agência da ONU.
A resolução, elaborada por Reino Unido, França, Alemanha e Estados Unidos, considera "essencial e urgente" que o Irã forneça à AIEA, "sem demora", "informações completas sobre os inventários de material nuclear e informações sobre o projeto das instalações".
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