Cidade japonesa fecha escolas após detectar presença de ursos

A cidade japonesa de Utsunomiya, ao norte de Tóquio, determinou o fechamento de suas 94 escolas de ensino fundamental e médio nesta segunda-feira (8), após vários relatos da presença de ursos nas ruas, ao mesmo tempo que dezenas de caçadores participavam da operação.

Desde sábado, as autoridades receberam mais de uma dezena de relatos de observação de ursos, um deles dentro de um shopping center.

"Mobilizamos veículos nas áreas onde um urso foi observado para alertar a população e pedir às pessoas que permaneçam dentro de casa ou em seus carros", declarou à AFP uma fonte do governo municipal.

Ele também explicou que dezenas de caçadores, policiais e funcionários estão procurando o animal ou animais.

O Japão registrou nos últimos anos um aumento do número de observações de ursos e de ataques, em particular nas áreas urbanas.

No ano passado, 13 pessoas, um número recorde, morreram em ataques de ursos no país.

Desde o início do ano, as observações também aumentaram, já que os animais saem famintos da hibernação.

De abril do ano passado até março de 2026, o número de observações no país superou 50 mil, mais que o dobro do recorde anterior, segundo dados oficiais.

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