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Forte explosão ouvida em Teerã

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AFP
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Repórter
08/06/2026 05:59

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Uma forte explosão sacudiu Teerã na manhã desta segunda-feira (8), segundo um jornalista da AFP, em meio à retomada dos ataques entre Israel e Irã após dois meses de trégua.

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A explosão, cuja origem é desconhecida, aconteceu por volta das 11h30 (5h00 de Brasília) e fez tremer a sede do Ministério das Relações Exteriores, no centro da capital, onde o correspondente da AFP acompanhava uma entrevista coletiva.

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rkh-sbr/san/dbh/pc/fp

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