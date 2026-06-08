Forte explosão ouvida em Teerã

Uma forte explosão sacudiu Teerã na manhã desta segunda-feira (8), segundo um jornalista da AFP, em meio à retomada dos ataques entre Israel e Irã após dois meses de trégua.

A explosão, cuja origem é desconhecida, aconteceu por volta das 11h30 (5h00 de Brasília) e fez tremer a sede do Ministério das Relações Exteriores, no centro da capital, onde o correspondente da AFP acompanhava uma entrevista coletiva.

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