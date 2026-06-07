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Terremoto de magnitude 7,8 atinge área próxima ao sul das Filipinas (USGS)

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AFP
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Repórter
07/06/2026 21:44

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Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu nesta segunda-feira (8) uma área próxima à costa sul das Filipinas e gerou alertas regionais de tsunami, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). 

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O sismo teve seu epicentro no mar, a 35 quilômetros de profundidade, perto da ilha meridional de Mindanao, segundo o USGS. 

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico advertiu sobre possíveis ondas “nas próximas três horas” ao longo das costas das Filipinas, Indonésia, Palau, Taiwan e Papua-Nova Guiné.

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cwl-pam/cms/mas/vel/ic

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