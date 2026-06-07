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Petróleo sobe 3% após ataques do Irã contra Israel

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Repórter
07/06/2026 20:55

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Os preços do petróleo subiram mais de 3% nesta segunda-feira (8), quando os mercados reabriram após o fim de semana, refletindo a preocupação com o primeiro ataque do Irã contra Israel desde o cessar-fogo de 8 de abril.

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Nas primeiras negociações, o preço do Brent, referência internacional, aumentou 3,29%, chegando a 96,15 dólares por barril. 

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), subiu 3,25%, a 93,48 dólares por barril. 

O Irã lançou vários mísseis neste domingo, que Israel afirmou ter interceptado. Os ataques representam uma nova pressão sobre um frágil cessar-fogo no centésimo dia da guerra no Oriente Médio.

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tmc/jnd/msp/pnb/jm/nn/ic

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