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Keiko Fujimori lidera com leve vantagem em pesquisa de boca de urna do segundo turno presidencial no Peru

Segundo turno das eleições presidenciais no Peru, neste domingo (7/6), é acirrado indicam os institutos de pesquisa privados Ipsos e Datum

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Repórter
07/06/2026 19:23 - atualizado em 07/06/2026 19:58

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A candidata direitista Keiko Fujimori lidera as pesquisas de boca de urna, com pouco mais de um ponto percentual de vantagem nas preferências, no acirrado segundo turno das eleições presidenciais no Peru, neste domingo (7), indicam os institutos de pesquisa privados Ipsos e Datum.

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Fujimori obtém 50,7% contra 49,3% do esquerdista Roberto Sánchez, de acordo com o Ipsos; e 50,5% contra 49,5% segundo a Datum.

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As seções eleitorais foram fechadas às 17h locais (19h no horário de Brasília), após uma jornada sem maiores incidentes, ao contrário do caótico primeiro turno, marcado por falhas técnicas e denúncias de fraude.

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