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Trump diz que pedirá a Netanyahu que não retalie contra Irã, segundo Axios

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AFP
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Repórter
07/06/2026 19:11

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (7) que vai ligar para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para exortá-lo a não responder aos recentes ataques iranianos contra Israel, informou o site Axios.

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“Vou ligar para o Bibi (Netanyahu) agora mesmo e dizer a ele que não responda”, declarou Trump em uma entrevista por telefone, segundo relatou Barak Ravid, repórter do Axios. “Os dois se divertiram. Israel lançou seu ataque e o Irã lançou seu ataque. Não precisamos de outro”, afirmou, de acordo com trechos que Ravid publicou no X.

O lançamento de mísseis deste domingo foi o primeiro do Irã contra Israel desde a entrada em vigor de um cessar-fogo em 8 de abril. Trump expressou preocupação de que os ataques atrasem as negociações.

“Os ataques iranianos não feriram ninguém. Tomara que Israel não vá retaliar. Se o Bibi revidar, isso simplesmente vai continuar como nos últimos 47 anos, ou nos últimos 3.000 anos”, disse o presidente americano.

“Estamos muito perto de um acordo final com o Irã. Vai ser um bom acordo. Não quero que isso seja arruinado pelo que está acontecendo agora”, acrescentou.

O presidente também criticou os ataques de Israel contra Beirute neste domingo, dizendo que estava “descontente com isso”.

A Casa Branca não respondeu de imediato a um pedido de comentário da AFP.

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msp/mlm/jm/nn/ic

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