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Reino Unido, Alemanha e França apoiam proposta de Zelensky para 'diálogo direto' entre Ucrânia e Rússia

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AFP
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Repórter
07/06/2026 18:37

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Os líderes do Reino Unido, da Alemanha e da França, reunidos na noite deste domingo (7) em Londres com Volodimir Zelensky, manifestaram seu apoio à proposta do presidente ucraniano de um “diálogo direto” entre a Ucrânia e a Rússia, com a “participação ativa dos Estados Unidos e da Europa”.

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“A atual linha de contato deve servir como ponto de partida para as negociações. As fronteiras internacionais não devem ser modificadas pela força”, afirmou o presidente francês, Emmanuel Macron.

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cla/alm/liu/dg/nn/ic

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