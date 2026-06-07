Bayern de Munique aconselha Real Madrid a não fazer proposta por Olise

"Se Florentino Pérez quiser nos fazer uma proposta, pode guardá-la", disse neste domingo (7) o presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, em meio aos rumores de uma possível oferta de 150 milhões de euros (R$ 295 milhões na cotação atual) do clube merengue pelo atacante francês Michael Olise.

Em sua campanha para a reeleição como presidente do Real Madrid, Florentino anunciou durante a semana que pretende fazer uma proposta nesse valor a um clube da Liga dos Campeões por um superastro, sem revelar a identidade do jogador.

Segundo a imprensa espanhola, o nome seria Olise, que assinou com o Bayern em meados de 2024 e tem contrato até junho de 2029, sem cláusula de rescisão.

"Michael Olise é jogador do Bayern e tem um contrato de longa duração. Não somos um clube vendedor. Se Florentino Pérez quiser nos fazer uma proposta, o que ainda não aconteceu, ele pode poupar o trabalho", declarou Herbert Hainer ao jornal alemão Bild.

Olise, revelação da temporada 2024/2025, se consolidou como estrela na temporada 2025/2026, marcando 22 gols e dando 31 assistências entre todas as competições, com o Bayern conquistando a tríplice coroa nacional (Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Supercopa Franz Beckenbauer).

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