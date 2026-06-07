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Chanceler iraniano conversou com seus pares britânico e turco e com mediador paquistanês

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Repórter
07/06/2026 18:03

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O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, manteve na noite deste domingo (7) conversas com seus pares do Reino Unido, da Turquia e com o mediador paquistanês para tratar dos últimos acontecimentos no Oriente Médio, informou a pasta. 

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Esses encontros, realizados separadamente com os ministros das Relações Exteriores britânico e turco, Yvette Cooper e Hakan Fidan, respectivamente, bem como com o comandante do Exército do Paquistão, o marechal de campo Asim Munir, concentraram-se “na resposta do Irã às reiteradas violações do cessar-fogo no Líbano pelo regime sionista (Israel)”, segundo um comunicado da chancelaria que não forneceu mais detalhes.

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ap-sbr/anb/dg/nn/ic

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