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Robin van Persie é demitido do comando técnico do Feyenoord

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Repórter
07/06/2026 18:03

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O ex-atacante da seleção holandesa Robin van Persie foi demitido do cargo de técnico do Feyenoord depois de uma temporada com resultados decepcionantes, anunciou o clube de Roterdã neste domingo (7).

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"Robin van Persie deu tudo por este clube no último ano e meio. Ele merece reconhecimento por terminar uma temporada difícil em segundo lugar", disse o diretor técnico do clube, Devy Rigaux, em comunicado.

Com o vice no Campeonato Holandês, o Feyenoord se classificou para a próxima edição da Liga dos Campeões, mas nem chegou perto de disputar o título, terminando 19 pontos atrás do campeão, o PSV Eindhoven.

"É melhor para nós começarmos a próxima temporada com um novo treinador", afirmou Rigaux.

Van Persie, de 42 anos, que vestiu a camisa da seleção holandesa em mais de 100 partidas, teve uma carreira de sucesso como jogador, passando por clubes como Feyenoord, Arsenal, Manchester United e Fenerbahçe.

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ric/iwd/bc/dr/ma/cb

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