Israel anuncia que continuará suas operacões 'em todo o Líbano'
Declarou foi do porta-voz neste domingo (7/6), após o lançamento de mísseis iranianos contra Israel
compartilheSIGA
O exército israelense continuará suas operações em todo o Líbano e intensificará a pressão sobre o movimento islamista libanês Hezbollah, declarou seu porta-voz neste domingo (7/6), após o lançamento de mísseis iranianos contra Israel em resposta a um bombardeio israelense nos subúrbios do sul de Beirute.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“Atacamos os subúrbios do sul de Beirute em resposta aos incessantes ataques do Hezbollah contra os assentamentos israelenses no norte”, declarou o general de brigada Effie Defrin.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“As Forças de Defesa de Israel (FDI) continuarão suas operações em todo o Líbano e intensificarão seus ataques contra a organização terrorista Hezbollah. Não permitiremos mais ataques contra cidadãos do Estado de Israel”, acrescentou.