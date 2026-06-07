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Internacional

Israel anuncia que continuará suas operacões 'em todo o Líbano'

Declarou foi do porta-voz neste domingo (7/6), após o lançamento de mísseis iranianos contra Israel

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/06/2026 17:53 - atualizado em 07/06/2026 20:02

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O exército israelense continuará suas operações em todo o Líbano e intensificará a pressão sobre o movimento islamista libanês Hezbollah, declarou seu porta-voz neste domingo (7/6), após o lançamento de mísseis iranianos contra Israel em resposta a um bombardeio israelense nos subúrbios do sul de Beirute.

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“Atacamos os subúrbios do sul de Beirute em resposta aos incessantes ataques do Hezbollah contra os assentamentos israelenses no norte”, declarou o general de brigada Effie Defrin.

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“As Forças de Defesa de Israel (FDI) continuarão suas operações em todo o Líbano e intensificarão seus ataques contra a organização terrorista Hezbollah. Não permitiremos mais ataques contra cidadãos do Estado de Israel”, acrescentou.

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