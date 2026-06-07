Irã considera que Israel cruzou 'todas as linhas vermelhas' e deve deter seus ataques no Líbano
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O Irã afirmou, neste domingo (7/6), que Israel “ultrapassou todas as linhas vermelhas” com seus últimos ataques nos subúrbios do sul de Beirute e pediu que interrompa sua campanha no Líbano.
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“O Exército de Israel deve parar seus ataques no sul do Líbano e nos subúrbios e, se ampliar os ataques na região ou responder à ação do Irã, enfrentará hostilidades ainda mais devastadoras e lamentáveis”, disse na televisão o general Ali Abdollahi, comandante em chefe das forças armadas iranianas.
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O alto oficial militar não mencionou diretamente as duas salvas de mísseis iranianos que Israel disse ter interceptado na noite deste domingo.