Jogador dinamarquês Christian Eriksen desmaia durante amistoso contra a Ucrânia

O meio-campista dinamarquês Christian Eriksen, que usa um desfibrilador desde que sofreu uma parada cardíaca na Eurocopa de 2021, desmaiou em campo durante um amistoso contra a Ucrânia neste domingo (7), em Odense.

O jogador de 34 anos caiu no gramado aos 19 minutos do segundo tempo. A partida foi encerrada pelo árbitro 15 minutos depois.

Após receber atendimento médico no local, Eriksen conseguiu se levantar e entrou na ambulância por conta própria.

"Christian Eriksen está consciente e está bem, considerando o que aconteceu", informou a Federação Dinamarquesa de Futebol em sua conta na rede social X.

"Ele perdeu a consciência por um breve período, mas logo a recuperou. Tivemos um rápido contato com ele", acrescentou o médico Morten Boesen, citado pela Federação.

- Consternação em campo -

Imagens do jogo deste domingo mostram o pânico inicial que tomou conta dos jogadores, tanto da Dinamarca quanto da Ucrânia.

"Caminhei calmamente em direção à lateral do campo. Então me virei e vi Christian desabando. Sabemos muito bem o que isso significa. A reação foi muito rápida e respeitosa", explicou o capitão da seleção dinamarquesa, Pierre-Emile Hojbjerg, ao canal de televisão TV2.

"É algo muito impactante para todos, para a comissão técnica, para os jogadores, para os adversários", afirmou o técnico da seleção da Dinamarca, Brian Riemer, que trabalhou com Eriksen no Brentford.

"Ele é alguém muito importante para mim. A gente se sente mais próximo de alguns jogadores do que de outros", acrescentou Riemer.

Assim como aconteceu há cinco anos na Euro, os jogadores rapidamente formaram um círculo ao redor de Eriksen.

"O mais importante é que ele conseguiu sair por conta própria", disse à TV2 Niklas Bendtner, ex-jogador da seleção dinamarquesa e agora comentarista.

"Mas são imagens terríveis, que ofuscam completamente todo o resto (...) É a segunda vez que isso acontece com ele. Sou amigo do Christian (...) e é realmente horrível", disse Bendtner.

- Carreira retomada -

A parada cardíaca sofrida em 12 de junho de 2021, em Copenhague, levou Eriksen a passar por uma cirurgia para implante de um desfibrilador subcutâneo, o que lhe permitiu continuar sua carreira.

Ele assinou com o Brentford, da Inglaterra, em janeiro de 2022 e retornou às competições em fevereiro daquele ano, oito meses após o incidente.

Depois, se transferiu para o Manchester United (2022-2025) e atualmente é jogador do Wolfsburg, da Alemanha, com quem tem contrato até junho de 2027.

Com o tempo, Eriksen também retornou à seleção dinamarquesa e disputou com a equipe na Copa do Mundo de 2022 e a Euro de 2024.

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A Dinamarca não se classificou para o Mundial deste ano, assim como a Ucrânia, sua adversária no amistoso deste domingo.