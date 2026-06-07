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Wesley é cortado da Seleção e Éderson é convocado para Copa do Mundo

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Repórter
07/06/2026 14:55

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A CBF informou neste domingo (7) que o lateral-direito Wesley, que sofreu uma lesão muscular, foi cortado da Seleção Brasileira e será substituído pelo volante Éderson, da Atalanta, para a disputa da Copa do Mundo de 2026, que começa daqui a cinco dias.

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O lateral da Roma, de 22 anos, sentiu a coxa esquerda na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Egito em amistoso disputado no sábado e saiu chorando de campo.

Wesley passou por uma ressonância magnética neste domingo que "constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda", informou a CBF em comunicado.

"Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos", acrescenta a nota.

O jogador de 26 anos havia sido convocado pelo técnico Carlo Ancelotti em sua primeira lista para as Eliminatórias Sul-Americanas, mas depois ficou de fora das convocações seguintes.

O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 no próximo sábado, contra o Marrocos, pelo Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.

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ffb/ma/cb

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