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Siniakova e Townsend são campeãs nas duplas femininas em Roland Garros

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/06/2026 12:23

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A tcheca Katerina Siniakova e a americana Taylor Townsend, principais cabeças de chave, conquistaram o título do torneio de duplas femininas do torneio de Roland Garros neste domingo (7).

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Siniakova e Townsend derrotaram na final a cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunic por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-5, em uma hora e meia de partida.

Este é o terceiro título de Grand Slam da dupla desde que começaram a jogar juntas. Os anteriores foram Wimbledon 2024 e Aberto da Austrália 2025.

Siniakova já tinha uma carreira vitoriosa no circuito de duplas e este é seu quarto título em Roland Garros, o 11º em Grand Slams.

Danilina e Krunic, por outro lado, terão que continuar esperando para conquistar seu primeiro Major: elas perderam todas as três finais que disputaram até aqui.

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nf-dr/dam/cb

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