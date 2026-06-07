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Pousa no México avião da seleção do Irã para a Copa do Mundo de 2026

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AFP
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Repórter
07/06/2026 09:37

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A seleção do Irã chegou ao México, neste domingo (7), para estabelecer seu campo base em Tijuana para uma Copa do Mundo de futebol complicada pela guerra com os Estados Unidos, que negaram os vistos para alguns membros do corpo técnico para os jogos previstos em seu território. 

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O avião com o "Team Melli" pousou no aeroporto de Tijuana por volta das 05h locais, constatou um fotógrafo da AFP. 

Após meses de incertezas sobre sua participação no Mundial, a seleção iraniana será o foco político da competição, realizada na América do Norte, pois nunca antes um país participante do torneio esteve em guerra com um país anfitrião.

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rfo/mr/pc/mvv

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