Sem Messi, Argentina vence Honduras (2-0) em seu penúltimo amistoso antes da Copa

Com o astro Lionel Messi poupado, a Argentina venceu Honduras por 2 a 0 neste sábado (6), em seu penúltimo amistoso preparatório para a Copa do Mundo, disputado no estádio Kyle Field, no Texas.

Messi, que se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, acompanhou a partida do banco de reservas. Outro desfalque foi o atacante Julián Álvarez, que está afastado dos gramados há várias semanas devido a uma lesão no tornozelo.

Com a ausência de ambos, Lautaro Martínez aproveitou a oportunidade para brilhar.

O atacante da Inter de Milão abriu o placar aos 37 minutos em cobrança de pênalti e deu uma assistência de calcanhar para Giuliano Simeone ampliar no início do segundo tempo (54').

O técnico Lionel Scaloni aproveitou o amistoso para observar vários jogadores e viu sua equipe dominar amplamente a seleção hondurenha.

Faltou apenas um pouco de precisão nas finalizações, como nas tentativas de Thiago Almada (50') e Tomas Aranda (89').

Antes da Copa do Mundo, a Argentina fará um último teste na próxima terça-feira, num amistoso contra a Islândia em Auburn, no Alabama.

Atual campeã, a 'Albiceleste' iniciará sua busca pelo tetra no dia 16 de junho contra a Argélia, em Kansas City, antes de enfrentar Áustria e Jordânia pelo Grupo J do Mundial.

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