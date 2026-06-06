Inglaterra vence Nova Zelândia em amistoso com único gol de Harry Kane

A Inglaterra venceu a Nova Zelândia por 1 a 0 em amistoso neste sábado (6), em Tampa (Flórida), graças a um gol do atacante Harry Kane.

O capitão dos 'Three Lions' marcou nos acréscimos do primeiro tempo (45'+2) desviando de cabeça um cruzamento do lateral Djed Spence.

Kane chega assim à marca de 79 gols em 113 jogos com a camisa da seleção inglesa, da qual é o maior artilheiro histórico.

A conexão o camisa 9 e Spence foi o retrato da mescla entre titulares absolutos e reservas estabelecida pelo técnico Thomas Tuchel, que substituiu os 11 jogadores que começaram a partida no intervalo, inclusive o goleiro.

A Inglaterra vai disputar seu último amistoso na próxima quarta-feira, contra a Costa Rica, em Orlando, antes de fazer sua estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, no dia 17 de junho, em Dallas.

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