Irmã do líder da Coreia do Norte diz que programa nuclear é 'inegociável'

O programa de armas nucleares da Coreia do Norte é “absolutamente inegociável”, afirmou a poderosa irmã do líder Kim Jong Un antes de uma visita do presidente chinês Xi Jinping, informou neste domingo (6) a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

“Nosso status como potência nuclear é absolutamente inegociável”, disse Kim Yo Jong, em uma declaração divulgada pela agência oficial KCNA, acrescentando que o Norte “não tolerará qualquer ameaça”.

Pequim e Pyongyang anunciaram na sexta-feira que Xi visitará a Coreia do Norte de 8 a 9 de junho.

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