Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irmã do líder da Coreia do Norte diz que programa nuclear é 'inegociável'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/06/2026 20:09

compartilhe

SIGA

O programa de armas nucleares da Coreia do Norte é “absolutamente inegociável”, afirmou a poderosa irmã do líder Kim Jong Un antes de uma visita do presidente chinês Xi Jinping, informou neste domingo (6) a agência de notícias sul-coreana Yonhap. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Nosso status como potência nuclear é absolutamente inegociável”, disse Kim Yo Jong, em uma declaração divulgada pela agência oficial KCNA, acrescentando que o Norte “não tolerará qualquer ameaça”. 

Pequim e Pyongyang anunciaram na sexta-feira que Xi visitará a Coreia do Norte de 8 a 9 de junho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

msp/mlm/vel/mvl/ic

Tópicos relacionados:

armas cnorte conflito diplomacia nucleares

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay