Alemanha vence EUA em último teste antes da Copa do Mundo

Com um gol e uma assistência de Kai Havertz, a Alemanha derrotou os Estados Unidos por 2 a 1 neste sábado (6), em Chicago, no último amistoso das duas equipes antes da Copa do Mundo de 2026.

Havertz abriu o placar logo aos dois minutos de jogo no Soldier Field e deu a assistência para Leroy Sané marcar o gol da vitória no segundo tempo (57').

Antes do intervalo, Antonee Robinson havia empatado para os americanos com um chute de fora da área (37').

Com a intensidade exigida pelo técnico Mauricio Pochettino, os Estados Unidos pressionaram a até o apito final em busca do empate, mas a equipe mais uma vez esbarrou na falta de pontaria do ataque.

Apoiada por 63.636 torcedores de Chicago, a seleção americana tentou em chutes de Joe Scully e Brenden Aaronson que deram trabalho ao goleiro alemão Oliver Baumann.

Nos acréscimos, jogadores de ambas as equipes se envolveram em uma discussão após uma entrada dura do americano Tim Weah em David Raum.

A Alemanha emendou sua nona vitória consecutiva, uma série que dá confiança ao time do técnico Julian Nagelsmann para esquecer as eliminações na fase de grupos dos Mundiais de 2018 e 2022.

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