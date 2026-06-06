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Otan reforça presença na Finlândia e na Suécia

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Repórter
06/06/2026 16:01

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As forças terrestres da Otan iniciaram neste sábado (6) suas operações na Finlândia e na Suécia para reforçar a segurança no Grande Norte diante da atividade militar russa e do interesse da China pela região, informou a Aliança.

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Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, os dois países nórdicos tornaram-se membros da Otan. A Finlândia ingressou em 2023 e a Suécia, em 2024.

As operações iniciadas neste sábado têm como objetivo apoiar a defesa do flanco nordeste da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

“Essa região é uma das áreas mais importantes do ponto de vista estratégico”, ressaltou o general americano Alexus Grynkewich, comandante supremo das forças da Otan na Europa.

A Suécia e a Finlândia ficam no mar Báltico, a rota utilizada pelos navios de guerra russos que seguem para ou partem de São Petersburgo ou do exclave russo de Kaliningrado.

Em 2024, a Otan decidiu estabelecer uma nova presença militar multinacional na Finlândia, chamada Forças Terrestres Avançadas (FLF), concebida para atuar como uma unidade de reação rápida. Essa força, que iniciou suas operações neste sábado, inclui um grupo de combate sueco.

A Otan conta com outras unidades terrestres semelhantes na Bulgária, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia e Eslováquia.

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adc/clc/erl/hgs/ic

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