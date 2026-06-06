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Israel afirma ter atacado 150 posições do Hezbollah no Líbano em 48 horas

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/06/2026 15:29

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O Exército israelense anunciou na noite deste sábado (6) ter atacado “cerca de 150” posições do movimento islamista libanês pró-Irã Hezbollah em 48 horas, no sul do Líbano.

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Entre os alvos estão “depósitos de armas, quartéis-generais e lançadores” de mísseis ou foguetes, indica um comunicado militar israelense.

O presidente libanês, Joseph Aoun, denunciou os “ataques israelenses incessantes, que permanecem impunes” apesar de um suposto cessar-fogo em vigor.

O Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio em 2 de março, quando o Hezbollah lançou ataques contra Israel para vingar a morte do líder iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

A situação nessa frente é um dos pontos de atrito nas negociações indiretas entre os Estados Unidos e o Irã, já que Teerã exige um cessar-fogo no Líbano para avançar em um eventual acordo que ponha fim à guerra regional.

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myl-mj/mdh/erl/hgs/ic

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel libano

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