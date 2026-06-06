Atacante Lennart Karl é cortado da seleção da Alemanha para Copa do Mundo

O jovem atacante Lennart Karl, de 18 anos, foi cortado da seleção da Alemanha para a disputa da Copa do Mundo de 2026 devido a uma lesão e substituído na lista de convocados pelo meio-campista Assan Ouédraogo, anunciou a Federação Alemã de Futebol (DFB) neste sábado (6).

"Lenny sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no último treino e está fora [do Mundial]. Desejamos a ele uma rápida recuperação", escreveu a DFB em sua conta no Instagram.

Karl, revelação da última temporada no Bayern de Munique, foi convocado pela primeira vez em março e fez sua estreia como titular na seleção alemã na vitória por 4 a 0 em um amistoso contra a Finlândia no último domingo, em Mainz.

Para substituí-lo, o técnico Julian Nagelsmann decidiu convocar Assan Ouédraogo, meia de 20 anos do RB Leipzig.

Ouédraogo fez apenas um jogo pela seleção, em novembro do ano passado contra a Eslováquia, marcando um gol na vitória por 6 a 0. Depois, sofreu uma lesão e ficou afastado até o final de março, motivo pelo qual não foi convocado para os amistosos da Alemanha naquele mês.

A lesão de Karl ocorreu nos Estados Unidos, onde a Alemanha já está treinando para a Copa do Mundo e onde tem um amistoso marcado contra a seleção americana neste sábado, em Chicago.

O experiente goleiro Manuel Neuer (40 anos) está fora da partida, pois Nagelsmann considera que, "na idade dele, não é necessária uma fase de preparação" e, por isso, prefere poupá-lo para a estreia da Alemanha na Copa do Mundo, no dia 14 de junho, contra Curaçao, em Houston.

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