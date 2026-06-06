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Seleção do Irã inicia viagem ao México após imbróglio com os EUA para retirada de vistos

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Hazel WARD
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Hazel WARD
Repórter
06/06/2026 14:31

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A seleção do Irã decolou neste sábado (6) da Turquia rumo ao México para disputar a Copa do Mundo na América do Norte (11 de junho a 19 de julho), depois de um imbróglio público nas últimas horas sobre os vistos negados pelos Estados Unidos a vários membros da delegação.

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O avião que leva a equipe partiu de Antalya e deve chegar ao México no domingo.

No contexto da guerra no Oriente Médio, a participação do Irã na Copa do Mundo ficou em dúvida e o processo de retirada de vistos para sua delegação foi atrasado a tal ponto que eles transferiram seu local de concentração de Tucson (Arizona, Estados Unidos) para Tijuana (México, próximo à fronteira).

Na sexta-feira, o embaixador americano na Turquia, Tom Barrack, anunciou que os vistos haviam sido concedidos aos jogadores e à "equipe de apoio necessária" para entrarem nos Estados Unidos, onde o Irã tem agendados seus três jogos da fase de grupos.

"Por que não mencionam que os vistos foram negados a grande parte dos dirigentes e dos executivos, aos auxiliares técnicos e a outras pessoas integram qualquer seleção nacional de futebol?", respondeu a embaixada iraniana na Turquia neste sábado, na rede social X.

Em sua mensagem, a missão diplomática denunciou que o "tratamento discriminatório" havia chegado "ao seu nível mais elevado".

Segundo vários veículos de imprensa iranianos, incluindo o portal esportivo Varzesh3, o presidente da Federação Iraniana de Futebol (FFIRI), Mehdi Taj, não obteve visto.

Um correspondente especial da televisão estatal enviado à Turquia ressaltou que 15 "membros da equipe administrativa e da direção" ainda não receberam seus vistos.

Um funcionário do governo americano confirmou neste sábado que "os vistos necessários para a participação do Irã na Copa do Mundo, incluindo para atletas e comissão técnica essencial", foram concedidos.

"Não permitiremos que a equipe iraniana abuse desse sistema para fazer terroristas entrarem clandestinamente nos Estados Unidos sob falsos pretextos", acrescentou esse funcionário, sem dar mais detalhes.

O Irã foi um dos primeiros países a se classificar para a Copa do Mundo de 2026, mas sua participação esteve sob sério risco nos últimos meses, desde o início da ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra a República Islâmica, em 28 de fevereiro.

- Dois amistosos, duas vitórias -

A seleção iraniana tem estreia marcada para o dia 15 de junho em Los Angeles, mesma cidade que receberá o jogo contra a Bélgica seis dias depois. A fase de grupos termina no dia 26 de junho, contra o Egito, em Seattle.

Durante a preparação na Turquia, o Irã disputou dois amistosos e venceu ambos: o primeiro por 3 a 1 contra a Gâmbia, em 29 de maio, e o segundo por 2 a 0 contra o Mali, na última quinta-feira.

Apenas algumas horas depois de confirmar que permitiria a entrada de jogadores iranianos, os Estados Unidos anunciaram novos ataques contra o Irã, apesar do cessar-fogo teoricamente em vigor desde o dia 8 de abril.

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rkh-sbr/dr/dbh/pc/erl/cb

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