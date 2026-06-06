Bélgica goleia Tunísia (5-0) em último amistoso antes da Copa do Mundo
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A Bélgica goleou a Tunísia por 5 a 0 neste sábado (6), em Bruxelas, em seu último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026, que começa no dia 11 de junho.
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Leandro Trossard abriu o placar aos 28 minutos, antes de Charles De Ketelaere (53'), Kevin De Bruyne (65'), Dodi Lukebakio (85') e Nicolas Raskin (87') completarem a goleada.
Os tunisianos jogaram os 30 minutos finais com dez homens, depois de Ismaël Gharbi ter sido expulso (62') por receber o segundo cartão amarelo.
A seleção belga, comandada pelo francês Rudi Garcia, vinha de vitória sobre a Croácia por 2 a 0 em amistoso disputado na última terça-feira.
Os 'Diabos Vermelhos' se preparam agora para viajarem aos Estados Unidos, onde vão integrar o Grupo G da Copa do Mundo com Egito, Irã e Nova Zelândia.
A Tunísia também está no Mundial, junto com Países Baixos, Japão e Suécia no Grupo F.
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