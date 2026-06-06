Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Seleção do Irã inicia viagem rumo ao México para Copa do Mundo (TV estatal)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/06/2026 12:47

compartilhe

SIGA

A seleção iraniana de futebol decolou da Turquia, iniciando sua viagem rumo ao México para disputar a Copa do Mundo de Futebol da América do Norte, depois de uma concentração de treinamento de duas semanas em Antalya, anunciou a TV estatal iraniana neste sábado (6).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Depois de uma escala na Espanha, a seleção do Irã deve chegar no domingo ao seu campo base em Tijuana (México, perto da fronteira com os Estados Unidos), local que escolheu no mês passado em substituição a Tucson (Arizona, EUA), previsto inicialmente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-mdh/dr/erl/mvv

Tópicos relacionados:

2026 america-norte conflito eua fbl guerra iran iri mundial usa wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay