Granollers e Zeballos são bicampeões nas duplas masculinas em Roland Garros

O espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos conquistaram o título do torneio de duplas masculinas de Roland Garros neste sábado (6), pelo segundo ano consecutivo.

No primeiro jogo do dia na quadra Philippe Chatrier, antes da final feminina entre a russa Mirra Andreeva e a polonesa Maja Chwalinska, Granollers, de 40 anos, e Zeballos, de 41, venceram o britânico Henry Patten e o finlandês Harri Heliovaara por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2.

A dupla de veteranos é uma das mais consolidades no circuito e chegou a Roland Garros como favorita, status que confirmaram ao longo do torneio.

É o segundo título de ambos no saibro parisiense, depois de vencerem nessa mesma quadra no ano passado, e o terceiro de Grand Slam, já que também conquistaram o US Open em 2025.

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