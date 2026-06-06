Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Granollers e Zeballos são bicampeões nas duplas masculinas em Roland Garros

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/06/2026 12:01

compartilhe

SIGA

O espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos conquistaram o título do torneio de duplas masculinas de Roland Garros neste sábado (6), pelo segundo ano consecutivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No primeiro jogo do dia na quadra Philippe Chatrier, antes da final feminina entre a russa Mirra Andreeva e a polonesa Maja Chwalinska, Granollers, de 40 anos, e Zeballos, de 41, venceram o britânico Henry Patten e o finlandês Harri Heliovaara por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2.

A dupla de veteranos é uma das mais consolidades no circuito e chegou a Roland Garros como favorita, status que confirmaram ao longo do torneio.

É o segundo título de ambos no saibro parisiense, depois de vencerem nessa mesma quadra no ano passado, e o terceiro de Grand Slam, já que também conquistaram o US Open em 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dr/dbh/cb

Tópicos relacionados:

2026 arg atp esp rolandgarros tenis wta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay