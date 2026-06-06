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Andreeva vence Chwalinska e é campeã de Roland Garros aos 19 anos

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Repórter
06/06/2026 12:01

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A jovem tenista russa Mirra Andreeva, atual número 8 do mundo, conquistou seu primeiro título de Grand Slam neste sábado (6), aos 19 anos, com a vitória sobre a polonesa Maja Chwalinska (N.114) na final de Roland Garros.

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Andreeva fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 22 minutos na quadra Philippe Chatrier.

Com 19 anos e 39 dias, a tenista nascida na cidade de Krasnoyarsk se torna a jogadora mais jovem a vencer em Paris desde a americana Monica Seles, que tinha 16 anos e meio quando conquistou o primeiro de seus três títulos consecutivos em Roland Garros, em 1990.

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ah-dga-aco/hpa/cb

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