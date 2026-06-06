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Brasileiro Guto Miguel é campeão do torneio juvenil de Roland Garros

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Repórter
06/06/2026 11:37

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O jovem tenista Guto Miguel se tornou o primeiro brasileiro campeão do torneio juvenil de Roland Garros na chave de simples masculina, ao derrotar na final disputada neste sábado (6) o americano Michael Antonius.

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O jogador goiano de 17 anos confirmou seu favoritismo na competição, à qual chegou como principal cabeça de chave, e bateu Antonius por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 15 minutos.

Foi a primeira vez que Guto, atual número 4 no ranking juvenil da ITF e 829º na classificação da ATP publicada no final de maio, chegou a uma final de Grand Slam, sem deixar a oportunidade escapar.

O título coloca o Brasil na lista de campeões desta edição de Roland Garros, onde a principal estrela do país, João Fonseca, de 19 anos e 30º no ranking da ATP, chegou às quartas de final da chave principal masculina, sendo derrotado pelo tcheco Jakub Mensik.

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dr/hgs/cb

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