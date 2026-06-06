Ucrânia lança centenas de drones contra a Rússia no encerramento de fórum econômico

A Ucrânia lançou centenas de drones contra a Rússia nas primeiras horas deste sábado (6), muitos deles contra a região de São Petersburgo, onde se realiza o último dia do fórum econômico mais importante do país.

Em todo a Rússia, os ataques deixaram pelo menos um morto e provocaram o incêndio de um depósito de petróleo no sul.

Muitos drones tiveram como alvo São Petersburgo, no segundo ataque ucraniano contra a cidade em menos de uma semana, embora as autoridades não tenham reportado danos graves.

Rússia e Ucrânia intensificaram os ataques com drones nos últimos meses, enquanto os esforços diplomáticos liderados pelos Estados Unidos para encerrar a guerra, iniciada em 2022, seguem estagnados.

Na sexta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou a proposta de se reunir com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, que o acusou de escolher "novamente a guerra".

Segundo o Ministério da Defesa russo, as defesas antiaéreas interceptaram, no sábado, um total de 376 drones "sobre as regiões de Belgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Leningrado, Novgorod, Oriol, Pskov, Rostov, Riazan, Smolensk, Tver e Tula, a região de Moscou, a República da Crimeia, a República da Abkházia, e sobre as águas dos mares de Azov e Negro".

Mais de 140 foram derrubados na região de Leningrado, que cerca São Petersburgo, segundo o governador Aleksandr Drozdenko.

O governador da segunda cidade russa, Aleksandr Beglov, por sua vez, fez um chamado incomum para que os moradores permanecessem em casa durante o ataque.

"As defesas antiaéreas russas evitaram qualquer dano. O estado de três feridos é considerado leve e receberam alta", declarou.

Na cidade de Ust-Labinsk, no sul da Rússia, os drones provocaram um incêndio em um depósito de petróleo.

E na região ocidental de Tver, destroços de um drone mataram um homem, segundo funcionários locais.

- "Resposta justa" -

Zelensky descreveu os ataques como uma "resposta justa" à agressão russa contra a Ucrânia.

"É hora de terminar esta guerra. Mas o governante da Rússia quer seguir lutando. Por isso, as sanções ucranianas contra esta agressão estão funcionando", declarou no X.

Os ataques ocorrem um dia depois de Putin se negar a se reunir com Zelensky.

Na sexta-feira, durante o Fórum Econômico de São Petersburgo (SPIEF), evento conhecido como o "Davos russo", Putin disse que não via "sentido" em se reunir com o líder ucraniano até que a paz seja acordada.

"Putin perdeu sua oportunidade de sair de sua guerra fracassada", reagiu, neste sábado, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga.

Centenas de milhares de pessoas morreram desde o início da ofensiva em larga escala na Ucrânia, em fevereiro de 2022, que a Rússia denomina de "operação militar especial".

Amplas áreas do leste e do sul da Ucrânia foram destruídas e milhões de pessoas foram deslocadas de seus lares na campanha de quatro anos com a qual Moscou esperava derrubar o governo de Kiev em questão de dias.

Paralelamente, a Rússia retomou os ataques contra a Ucrânia neste sábado.

No sul, as autoridades encontraram os corpos de dois homens que tinham desaparecido após um ataque em Zaporizhzhia, segundo o governador regional, Ivan Fedorov.

Na região central de Dnipropetrovsk, ataques com drones e artilharia russa mataram uma pessoa e deixaram outras três feridas, informou pelo Telegram o governador regional Oleksandr Ganzha.

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