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Explosões são ouvidas perto do aeroporto do Kuwait e no Bahrein

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/06/2026 23:59

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Explosões foram ouvidas neste sábado (6) perto do aeroporto internacional do Kuwait e no Bahrein, relataram jornalistas da AFP, logo após a Guarda Revolucionária do Irã informar que havia atacado "bases inimigas" no Golfo.

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"Barulhos repetidos de explosões foram ouvidos em áreas próximas ao aeroporto internacional do Kuwait", e "estrondos e disparos" na capital do Bahrein, onde sirenes soaram, descreveram os jornalistas.

O exército ideológico de Teerã informou antes que havia atacado instalações militares "inimigas", após bombardeios americanos contra instalações de radares no Irã.

O Exército dos Estados Unidos publicou no X que o Irã lançou sete mísseis contra o Kuwait e o Bahrein, dos quais seis foram interceptados e o sétimo errou o alvo. Também ressaltou que não houve feridos em suas fileiras nem danos à sua infraestrutura no Bahrein.

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bur-tmt/roc/sla/abs/arm/lb/ic

Tópicos relacionados:

bahrein guerra israel kuwait

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