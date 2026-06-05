Após protestos, Fifa permitirá garrafas de água descartáveis nos estádios da Copa do Mundo

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (5) que permitirá que espectadores levem garrafas de água de plástico para os estádios da Copa do Mundo, após uma onda de críticas à proibição de garrafas reutilizáveis.

"Todos os torcedores terão permissão para entrar com uma garrafa de água descartável de plástico flexível, lacrada de fábrica e com capacidade de 20 onças (590 ml), em qualquer partida da Copa do Mundo da Fifa de 2026 nos Estados Unidos e no Canadá", disse o diretor de operações do torneio, Heimo Schirgi, em um vídeo publicado na conta da Fifa no X.

Esse anúncio, que a Fifa descreveu como um "esclarecimento" de sua política sobre garrafas de água, ocorre dois dias depois de a organização afirmar que garrafas reutilizáveis não seriam permitidas.

A Fifa havia justificado essa medida como uma forma de "prevenir riscos e lesões a jogadores e espectadores".

Nesta sexta-feira, Schirgi confirmou que "os torcedores não terão permissão para entrar com garrafas de água rígidas e reutilizáveis por motivos de segurança".

Segundo especialistas, os torcedores podem enfrentar riscos à saúde devido ao calor extremo em estádios sem cobertura durante a Copa do Mundo, que será sediada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México.

Na Copa do Mundo de Clubes da Fifa do ano passado, realizada nos Estados Unidos, onde torcedores reclamaram das temperaturas escaldantes, foi proibido levar garrafas de água para dentro dos estádios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bb/js/gbv/ag/aam