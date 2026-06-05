Argentina e Colômbia se classificam para Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil

Com uma vitória e um empate, respectivamente, Colômbia e Argentina garantiram nesta sexta-feira (5) a classificação para a Copa do Mundo Feminina de 2027 antecipadamente, pela oitava rodada da edição inaugural da Liga das Nações da América do Sul.

As colombianas venceram o Uruguai por 1 a 0, com um gol de Gisela Robledo (aos 14 minutos), e atualmente lideram com 17 pontos.

Esta será a quarta participação na Copa do Mundo feminina da Colômbia, que conta com estrelas como Linda Caicedo e Mayra Ramírez, que retornou recentemente de uma lesão.

A Colômbia já era cotada para garantir uma das vagas após disputar uma final intensa contra o Brasil na última Copa América.

Por ser sede do Mundial, o Brasil já está classificado, não participou da Liga das Nações.

A Colômbia dominou a partida disputada em Cali e poderia ter ampliado a vantagem, mas a arbitragem anulou um gol perto do fim do jogo.

A seleção colombiana viajará para enfrentar o Paraguai na próxima terça-feira, na última rodada deste torneio.

A Colômbia já havia disputado as Copas do Mundo de 2011, 2015 e 2023, alcançando seu melhor desempenho histórico em 2023, ao chegar às quartas de final.

- Estreia dos sonhos -

Embora superiores, as argentinas tiveram dificuldade para romper a defesa peruana, mas a história teve um final feliz: vaga garantida no torneio e uma estreia dos sonhos para Mercedes Diz.

A atacante de 17 anos marcou para a Argentina na reta final (75'), antes de o Peru empatar com Cherrie Cox (85').

"É uma noite inesquecível para mim. É algo com que sonho desde pequena", afirmou Diz após a partida, disputada na cidade de Lanús.

O torneio de 2027 marcará a quinta participação em Copas do Mundo das 'albicelestes', que também comemoraram o fato de que todas as suas três categorias disputarão um Mundial.

"Este grupo tem que estar feliz e orgulhoso do que estamos conquistando, do que o futebol feminino está conquistando; três categorias estão indo para a Copa do Mundo, e isso não é pouca coisa", comentou Florencia Bonsegundo.

A meio-campista, que participou da jogada que resultou no gol, reconheceu que foi uma partida "muito estranha" e repleta de incidentes. As duas equipes terminaram o jogo com 10 em campo devido a expulsões.

Fica "aquele gosto amargo de que poderíamos ter conquistado os três pontos", disse Bonsegundo, relembrando várias finalizações que foram para fora.

Em sua última partida, a Argentina enfrentará o Equador, que derrotou o Chile por 2 a 1, eliminando as chilenas da disputa pela vaga na repescagem.

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