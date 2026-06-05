Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Argentina e Colômbia se classificam para Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/06/2026 23:36

compartilhe

SIGA

Com uma vitória e um empate, respectivamente, Colômbia e Argentina garantiram nesta sexta-feira (5) a classificação para a Copa do Mundo Feminina de 2027 antecipadamente, pela oitava rodada da edição inaugural da Liga das Nações da América do Sul. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As colombianas venceram o Uruguai por 1 a 0, com um gol de Gisela Robledo (aos 14 minutos), e atualmente lideram com 17 pontos. 

Esta será a quarta participação na Copa do Mundo feminina da Colômbia, que conta com estrelas como Linda Caicedo e Mayra Ramírez, que retornou recentemente de uma lesão. 

A Colômbia já era cotada para garantir uma das vagas após disputar uma final intensa contra o Brasil na última Copa América. 

Por ser sede do Mundial, o Brasil já está classificado, não participou da Liga das Nações. 

A Colômbia dominou a partida disputada em Cali e poderia ter ampliado a vantagem, mas a arbitragem anulou um gol perto do fim do jogo. 

A seleção colombiana viajará para enfrentar o Paraguai na próxima terça-feira, na última rodada deste torneio. 

A Colômbia já havia disputado as Copas do Mundo de 2011, 2015 e 2023, alcançando seu melhor desempenho histórico em 2023, ao chegar às quartas de final.

- Estreia dos sonhos -

Embora superiores, as argentinas tiveram dificuldade para romper a defesa peruana, mas a história teve um final feliz: vaga garantida no torneio e uma estreia dos sonhos para Mercedes Diz. 

A atacante de 17 anos marcou para a Argentina na reta final (75'), antes de o Peru empatar com Cherrie Cox (85'). 

"É uma noite inesquecível para mim. É algo com que sonho desde pequena", afirmou Diz após a partida, disputada na cidade de Lanús. 

O torneio de 2027 marcará a quinta participação em Copas do Mundo das 'albicelestes', que também comemoraram o fato de que todas as suas três categorias disputarão um Mundial.

"Este grupo tem que estar feliz e orgulhoso do que estamos conquistando, do que o futebol feminino está conquistando; três categorias estão indo para a Copa do Mundo, e isso não é pouca coisa", comentou Florencia Bonsegundo. 

A meio-campista, que participou da jogada que resultou no gol, reconheceu que foi uma partida "muito estranha" e repleta de incidentes. As duas equipes terminaram o jogo com 10 em campo devido a expulsões. 

Fica "aquele gosto amargo de que poderíamos ter conquistado os três pontos", disse Bonsegundo, relembrando várias finalizações que foram para fora. 

Em sua última partida, a Argentina enfrentará o Equador, que derrotou o Chile por 2 a 1, eliminando as chilenas da disputa pela vaga na repescagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pld/ag/aam

Tópicos relacionados:

fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay