Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Guarda Revolucionária do Irã diz ter atacado 'bases inimigas' no Golfo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/06/2026 23:23

compartilhe

SIGA

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou neste sábado (6) que atacou “bases inimigas” no Golfo, pouco depois de os Estados Unidos bombardearem instalações de radares na república islâmica. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em um comunicado divulgado pela televisão estatal Irib, o exército ideológico do Irã afirmou que “bases inimigas na região foram atingidas por mísseis aéreos”. 

Kuwait e Bahrein, dois países que abrigam importantes instalações militares americanas, informaram minutos antes que foram obrigados a ativar alertas aéreos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/tmt/roc/arm/lb/ic/lb

Tópicos relacionados:

bahrein eua guerra ira israel kuwaint

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay