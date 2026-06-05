Guarda Revolucionária do Irã diz ter atacado 'bases inimigas' no Golfo
compartilheSIGA
A Guarda Revolucionária do Irã anunciou neste sábado (6) que atacou “bases inimigas” no Golfo, pouco depois de os Estados Unidos bombardearem instalações de radares na república islâmica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em um comunicado divulgado pela televisão estatal Irib, o exército ideológico do Irã afirmou que “bases inimigas na região foram atingidas por mísseis aéreos”.
Kuwait e Bahrein, dois países que abrigam importantes instalações militares americanas, informaram minutos antes que foram obrigados a ativar alertas aéreos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/tmt/roc/arm/lb/ic/lb