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Internacional

Paraguai se despede de sua torcida com goleada sobre a Nicarágua (4-0) em amistoso antes da Copa

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/06/2026 23:03

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Em meio a um clima festivo e diante de um público de 45.000 espectadores, o Paraguai derrotou a Nicarágua por 4 a 0 num amistoso de despedida da 'Albirroja' de sua torcida, apenas oito dias antes da estreia na Copa do Mundo contra os anfitriões, os Estados Unidos, em Los Angeles, pelo Grupo D. 

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O ânimo gerado pela goleada no estádio Defensores del Chaco foi ofuscado pela lesão do craque paraguaio Julio Enciso, que deixou o campo de maca aos 23 minutos após uma entrada dura, com um diagnóstico preliminar de trauma na coxa direita que pode deixá-lo fora da partida contra os EUA, em 12 de junho.

Alejandro Romero abriu o placar de pênalti, aos 16 minutos. A saída de 'la joya' paraguaia afetou seus companheiros de equipe, que reclamaram com o árbitro argentino Nicolás Ramírez sobre o jogo duro dos adversários. 

Enciso foi substituído por Mauricio, jogador brasileiro do Palmeiras que obteve a cidadania paraguaia.

Aos 41 minutos, o atacante Miguel Almirón ampliou com um golaço de pé esquerdo, um chute preciso após receber um passe longo do meio-campista Diego Gómez. 

Para o segundo tempo, o técnico colocou em campo uma escalação completamente diferente, incluindo um novo goleiro: Orlando Gill, do San Lorenzo de Almagro, substituiu o veterano Roberto 'Gatito' Fernández. 

Matías Galarza Fonda marcou o terceiro gol, aproveitando um rebote do goleiro Pineda (61'). Cinco minutos depois, foi a vez do estreante Alexandro Maidana, jogador de 20 anos do Talleres de Córdoba, que superou Pineda após receber um passe de Mauricio.

O técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, disse que sua equipe "tentará aproveitar os minutos que temos para chegar na melhor forma possível". 

"Os jogadores merecem o reconhecimento demonstrado pelos torcedores. Estamos unidos em um só abraço, rumo à Copa do Mundo", enfatizou.

Além dos Estados Unidos, o Paraguai também terá como adversários no Grupo D a Turquia e a Austrália.

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hro/ag/aam

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