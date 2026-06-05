Kuwait afirma que está respondendo a ataques 'hostis' com mísseis e drones

As forças armadas do Kuwait informaram na madrugada deste sábado (6) que estavam respondendo a ataques “hostis” realizados com mísseis e drones, dias depois de um bombardeio contra o aeroporto internacional do país deixar um morto e dezenas de feridos.

“As defesas aéreas kuwaitianas estão respondendo neste momento a ataques hostis com mísseis e drones”, informou o exército na rede social X, sem especificar sua origem.

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