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Kuwait afirma que está respondendo a ataques 'hostis' com mísseis e drones

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AFP
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Repórter
05/06/2026 22:39

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As forças armadas do Kuwait informaram na madrugada deste sábado (6) que estavam respondendo a ataques “hostis” realizados com mísseis e drones, dias depois de um bombardeio contra o aeroporto internacional do país deixar um morto e dezenas de feridos. 

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“As defesas aéreas kuwaitianas estão respondendo neste momento a ataques hostis com mísseis e drones”, informou o exército na rede social X, sem especificar sua origem.

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bur/hol/abs/arm/cr/ic

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