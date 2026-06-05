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Air Canada suspende 'indefinidamente' operações em Cuba

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Repórter
05/06/2026 22:06

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A Air Canada anunciou nesta sexta-feira (5) que está suspendendo seus voos para Cuba por tempo indeterminado, devido à “incerteza política e econômica” na ilha provocada pela pressão crescente dos Estados Unidos.

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Os viajantes canadenses são fundamentais para o setor turístico em Cuba, mas essa receita caiu desde que Washington cortou o fornecimento de combustível para a ilha e ameaçou invadi-la.

A companhia aérea nacional canadense havia anunciado em fevereiro uma suspensão de seus voos para Cuba até novembro. No entanto, afirmou que quer oferecer mais segurança aos seus clientes quanto à possibilidade de futuras viagens.

“Diante da incerteza política e econômica contínua em relação a Cuba, a Air Canada está suspendendo indefinidamente seu serviço para a ilha”, disse a empresa, sediada em Montreal, em um comunicado.

Na semana passada, a rede hoteleira canadense Blue Diamond anunciou o fechamento de suas 62 propriedades em Cuba.

O embargo de combustível em vigor desde janeiro deixou Cuba sem diesel para os geradores que reforçam seu deteriorado sistema elétrico. O país tem sofrido com apagões de até 22 horas por dia e falta de água potável.

Com o transporte praticamente paralisado, Cuba também enfrenta escassez de alimentos e remédios. 

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bs/ksb/lb/vel/ic

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