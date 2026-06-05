Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA pede medidas para evitar um surto de ebola como o de 2014

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/06/2026 20:14

compartilhe

SIGA

As autoridades de saúde dos Estados Unidos alertaram nesta sexta-feira (5) que, se não forem adotadas medidas contundentes contra o atual surto de ebola, a epidemia “poderia atingir uma magnitude comparável” à que devastou a África Ocidental em 2014. Na época, o vírus provocou mais de 28 mil casos e mais de 11 mil mortes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“É urgente tomar medidas para conter a propagação deste surto e evitar que ele atinja uma magnitude equivalente, ou até superior”, declarou em coletiva de imprensa Jason Asher, diretor do departamento de previsão e análise de epidemias dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Declarado em 15 de maio, no nordeste da República Democrática do Congo (RDC), o atual surto de ebola envolve a variante Bundibugyo do vírus, uma cepa bastante rara.

“Sem intervenções de saúde contundentes, as modelagens indicam que um surto dessa magnitude é possível”, explicou Asher.

Originado na Guiné, o surto mais violento da história do ebola atingiu a África Ocidental até 2016 e causou mais de 11 mil mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com o último balanço da OMS, na RDC foram confirmados 381 casos, dos quais 64 evoluíram para óbito. Do outro lado da fronteira nordeste, em Uganda, foram confirmados 16 casos, entre eles um óbito.

A doença do ebola, que é transmitida por contato próximo e por fluidos corporais, matou mais de 15 mil pessoas na África nos últimos 50 anos. Não existe nenhuma vacina nem tratamento aprovado contra a cepa Bundibugyo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-mdo/ksb/sla/cr/vel/ic

Tópicos relacionados:

ebola eua rdc saude virus

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay