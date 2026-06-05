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Internacional

Embaixador dos EUA na Turquia confirma vistos para jogadores iranianos para a Copa do Mundo

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/06/2026 19:09

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O embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Tom Barrack, confirmou nesta sexta-feira (5), por meio da rede social X, que foram concedidos vistos aos jogadores da seleção iraniana que disputará a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte. 

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"Orgulhoso da nossa equipe incrível na Embaixada americana em Ancara pelo trabalho no processamento de vistos para os jogadores da seleção iraniana de futebol a caminho da @FIFAWorldCup nos Estados Unidos", escreveu ele, compartilhando a notícia sobre a concessão das autorizações de entrada no país. 

"O esporte transcende fronteiras, e estamos ansiosos para receber participantes e torcedores de todo o mundo", afirmou o embaixador. 

A seleção iraniana tem viagem marcada da Turquia para a Espanha neste sábado, antes de seguir para sua base no México, país que já havia emitido os vistos na semana passada. 

O 'Team Melli' ficará concentrado em Tijuana, no México, durante a Copa do Mundo, mas disputará suas três partidas da fase de grupos nos Estados Unidos: duas em Los Angeles e a outra em Seattle.

Inicialmente, o centro de treinamento da seleção iraniana estava previsto para ser em Tucson, no Arizona, mas teve de ser transferido para o México devido às tensões entre o Irã e os Estados Unidos em torno da guerra no Oriente Médio. 

Nesta sexta-feira, o presidente da Federação Iraniana de Futebol anunciou que os jogadores já haviam entregue seus passaportes à embaixada dos EUA na Turquia. 

"Ontem (quinta-feira), conversei com a Fifa sobre os vistos para os Estados Unidos. Nos foi solicitado que entregássemos todos os passaportes na embaixada dos EUA em Ancara", onde a seleção iraniana está concentrada no momento, declarou Mehdi Taj. 

"Acredito que todos os vistos [para os EUA] serão emitidos e que não haverá mais problemas a esse respeito", acrescentou.

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fo/bc/dam/ma/aam

Tópicos relacionados:

2026 eeuu fbl guerra iran irn israel mundial norteamerica usa wc

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