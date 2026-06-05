Embaixador dos EUA na Turquia confirma vistos para jogadores iranianos para a Copa do Mundo
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O embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Tom Barrack, confirmou nesta sexta-feira (5), por meio da rede social X, que foram concedidos vistos aos jogadores da seleção iraniana que disputará a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.
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"Orgulhoso da nossa equipe incrível na Embaixada americana em Ancara pelo trabalho no processamento de vistos para os jogadores da seleção iraniana de futebol a caminho da @FIFAWorldCup nos Estados Unidos", escreveu ele, compartilhando a notícia sobre a concessão das autorizações de entrada no país.
"O esporte transcende fronteiras, e estamos ansiosos para receber participantes e torcedores de todo o mundo", afirmou o embaixador.
A seleção iraniana tem viagem marcada da Turquia para a Espanha neste sábado, antes de seguir para sua base no México, país que já havia emitido os vistos na semana passada.
O 'Team Melli' ficará concentrado em Tijuana, no México, durante a Copa do Mundo, mas disputará suas três partidas da fase de grupos nos Estados Unidos: duas em Los Angeles e a outra em Seattle.
Inicialmente, o centro de treinamento da seleção iraniana estava previsto para ser em Tucson, no Arizona, mas teve de ser transferido para o México devido às tensões entre o Irã e os Estados Unidos em torno da guerra no Oriente Médio.
Nesta sexta-feira, o presidente da Federação Iraniana de Futebol anunciou que os jogadores já haviam entregue seus passaportes à embaixada dos EUA na Turquia.
"Ontem (quinta-feira), conversei com a Fifa sobre os vistos para os Estados Unidos. Nos foi solicitado que entregássemos todos os passaportes na embaixada dos EUA em Ancara", onde a seleção iraniana está concentrada no momento, declarou Mehdi Taj.
"Acredito que todos os vistos [para os EUA] serão emitidos e que não haverá mais problemas a esse respeito", acrescentou.
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