Pochettino se diz frustrado com condição física do zagueiro dos EUA Chris Richards

O técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, expressou sua preocupação nesta sexta-feira (5) com a condição física de Chris Richards, peça-chave da defesa, que continua fora de combate para o jogo contra a Alemanha, o último amistoso da equipe antes da Copa do Mundo de 2026.

O jogador do Crystal Palace, cotado para comandar o miolo de zaga ao lado do veterano Tim Ream, foi incluído na lista de 26 convocados para o Mundial, apesar de uma lesão no tornozelo sofrida no mês passado.

No entanto, Pochettino mantém a opção de substituí-lo até 24 horas antes da partida de estreia de uma das seleções anfitriãs, no dia 12 de junho, contra o Paraguai, pelo Grupo D, que também conta com Turquia e Austrália.

Richards "está treinando hoje... mas ainda não está pronto para competir e jogar", disse Pochettino durante a coletiva de imprensa antes do amistoso de sábado contra a Alemanha, em Chicago.

"Temos a oportunidade, nos próximos dias, de avaliá-lo e verificar a situação do tornozelo dele... e então tomar uma decisão", afirmou.

No último fim de semana, a seleção dos EUA venceu o Senegal por 3 a 2 em outro jogo preparatório. Na ocasião, a dupla de zaga formada por Ream, de 38 anos, e Mark McKenzie mostrou instabilidade em alguns momentos, sofrendo dois gols de Sadio Mané.

A última partida de Richards pelo Crystal Palace foi em 17 de maio e dez dias depois ele ficou no banco de reservas na final da Conference League.

Nesta sexta-feira, Pochettino sugeriu que talvez não tivesse convocado o defensor se soubesse a real situação de seu tornozelo.

"Quando definimos a lista de convocados, achávamos que o Chris poderia jogar a final da Conference", disse o técnico argentino.

"Mais tarde, achamos que ele poderia estar disponível contra o Senegal ou pronto para hoje. No fim, os prazos foram se prolongando, e isso me frustra um pouco. Não estou satisfeito, pois sabemos que Chris Richards é um jogador importante", destacou.

"Muitas vezes falta clareza nas informações que recebemos", lamentou o treinador, alertando que esperar pela recuperação de Richards poderá ser prejudicial ao elenco.

"Podemos acabar com um jogador que está sem ritmo de jogo. Aí teríamos de decidir se ele tem condições de competir, e não há muito tempo na Copa do Mundo", ressaltou.

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