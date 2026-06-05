Petróleo cai diante de esperança de acordo no Oriente Médio

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira (5), em meio ao otimismo com as negociações entre Teerã e Washington, apesar das novas tensões no Oriente Médio.

O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em agosto, recuou 2,04%, a 93,09 dólares. Ainda está um dólar mais caro do que há uma semana.

Seu equivalente nos Estados Unidos, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em julho, perdeu 2,69%, a 90,54 dólares.

“Apesar de toda a incerteza em torno da situação no Oriente Médio, os preços do petróleo (...) permanecem bem abaixo dos níveis mais altos alcançados após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no fim de fevereiro”, afirmou David Morrison, analista da Trade Nation.

Os valores atuais mostram que o mercado de petróleo antecipa “um acordo iminente que permita a retomada dos fluxos pelo Estreito de Ormuz”, explicaram analistas do ING.

O líder do grupo pró-Irã Hezbollah, Naim Qasem, rejeitou na quinta-feira o acordo de cessar-fogo no Líbano anunciado no dia anterior em Washington e exigiu a retirada completa das forças israelenses.

No entanto, parte do otimismo dos operadores se baseia nas declarações do presidente Donald Trump de que o desfecho das conversas “poderia ocorrer neste fim de semana”.

Teerã afirmou nesta sexta que havia lançado “mísseis de advertência” contra dois navios dos Estados Unidos no mar de Omã, mas Washington negou.

Por sua vez, o exército americano anunciou a apreensão de um petroleiro no oceano Índico, sujeito a sanções de Washington por ter transportado petróleo iraniano.

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