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Bebê morre após ser atingido por disparos israelenses na Cisjordânia (ministério palestino)

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AFP
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Repórter
05/06/2026 18:25

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Disparos do exército de Israel mataram nesta sexta-feira (5) um bebê e feriram seus pais no sul da Cisjordânia ocupada, anunciou o Ministério da Saúde palestino. 

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Sam Haikal, de sete meses, morreu "após as forças de ocupação abrirem fogo contra ele e seus pais na noite de hoje", no sul da cidade de Hebron, informou o ministério. O Exército de Israel não respondeu ao contato feito pela AFP.

Mais cedo, o diretor do hospital público de Hebron havia informado à agência que o bebê estava internado com ferimentos graves. Segundo a agência de notícias oficial palestina Wafa, o exército israelense atirou na direção do veículo da família. 

Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967. A violência ligada ao conflito israelense-palestino disparou nesse território paralelamente ao conflito na Faixa de Gaza gerado por um ataque do movimento islamita palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

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fa-if/cgo/smw/sbk/ad/lb/ic

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