Tuchel descarta que condições adversas sirvam de 'desculpa' para a Inglaterra na Copa do Mundo

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, alertou nesta sexta-feira (5) sobre as condições desafiadoras que aguardam a equipe na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, mas afirmou que elas não servirão de "desculpa", expressando confiança de que contar com um elenco repleto de jogadores que conquistaram títulos por seus clubes neste ano será fundamental para uma campanha de destaque no torneio.

"Será difícil, e esperamos que seja uma Copa do Mundo longa. Haverá muitas viagens e adversidades causadas pelo calor e pela umidade... Nossa tarefa é manter a calma e a paciência, e nos adaptar às circunstâncias", disse o treinador alemão durante uma coletiva de imprensa em West Palm Beach, na Flórida.

A Inglaterra, que iniciou sua preparação na Flórida nesta semana, disputará um amistoso contra a Nova Zelândia em Tampa, no sábado, e enfrentará a Costa Rica em Orlando, na quarta-feira.

Tuchel demonstrou satisfação por chegar aos Estados Unidos com um elenco experiente, destacando que a maioria dos jogadores conquistou títulos com seus clubes neste ano.

"Estamos muito, muito felizes por ter tantos vencedores. Isso realmente faz com que a confiança aumente de forma genuína... Os jogadores sabem que conseguem lidar com a pressão, que já tiveram em finais", afirmou.

Apesar do calor previsto para a Copa do Mundo, o técnico deixou claro que não abrirá mão de seus sistemas táticos.

"Há valor em recuperar a bola no campo de defesa do adversário, mesmo que isso envolva riscos. Mas também há grande valor em ter a posse de bola e fazê-la circular, em vez de correr atrás dela", explicou.

A Inglaterra fará sua estreia no Mundial, pelo Grupo L, na quarta-feira, 17 de junho, contra a Croácia, em Dallas, antes de enfrentar Gana, em Boston, no dia 23, e o Panamá, em East Rutherford (Nova Jersey), no dia 27.

Ao ser questionado se já havia definido a escalação titular, Tuchel disse ter "uma ideia clara" sobre os 14 ou 15 jogadores capazes de começar a partida e "impulsionar a equipe".

A Inglaterra, que perdeu a final da Euro-2024 para a Espanha, vai transferir sua base de treinamentos para Kansas City no dia 13 de junho, onde permanecerá pelo restante do torneio.

A seleção inglesa vai lutar por seu segundo título mundial, 60 anos depois de ter sido campeã em casa.

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