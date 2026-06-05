Grupo L da Copa tem Inglaterra favorita e Croácia de Luka Modric

A Inglaterra chega à Copa do Mundo de 2026 com a esperança de acabar com um jejum de 60 anos. Favoritos no Grupo L, os ingleses terão pela frente a Croácia do 'interminável' Luka Modric, o Panamá, que sonha em fazer história, e Gana.

Foi no Mundial em casa disputado em 1966 que o capitão Bobby Moore, numa equipe lendária liderada por Bobby Charlton, ergueu a taça do único título da Inglaterra.

Seis décadas depois, o país quer recuperar sua antiga glória. O adversário na estreia será a seleção croata, vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 2022 sob a batuta de Modric.

Já o Panamá quer surpreender e mostrar que já não é o 'patinho feio' da edição 2018, enquanto Gana conta com a experiência no banco do técnico português Carlos Queiroz.

INGLATERRA

. Participações: 16. Melhor resultado: campeã (1966). Ranking da Fifa: 4ª

. Técnico: Thomas Tuchel (Alemanha)

O treinador alemão, habituado a administrar os vestiários de grandes times europeus, como Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Chelsea, onde conquistou a Liga dos Campeões em 2021, afirmou que chega com "fome" de ganhar a Copa do Mundo.

Tuchel não hesitou em deixar de fora jogadores como Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden e Cole Palmer, embora seu maior desafio seja provar que não depende exclusivamente do artilheiro Harry Kane.

. Destaque: Harry Kane

Apesar de ser criticado por não ter conquistado títulos importantes, Kane é o maior artilheiro da história da seleção inglesa, com 78 gols em 112 jogos, e já ultrapassou lendas como Wayne Rooney, Bobby Charlton, Gary Lineker e Jimmy Greaves.

Agora, aos 32 anos, o atacante do Bayern de Munique tem a oportunidade de se redimir das duas finais de Eurocopa perdidas em 2021 e 2024 e fazer os torcedores ingleses sorrirem novamente.

PANAMÁ

. Participações: 1. Melhor resultado: fase de grupos (2018). Ranking da Fifa: 33º

. Técnico: Thomas Christiansen (Dinamarca)

Christiansen dividiu o vestiário no Barcelona com Pep Guardiola e sob o comando de Johan Cruyff.

Amante da posse de bola, o treinador hispano-dinamarquês conquistou os torcedores do Panamá e quer mostrar que, com bom futebol e apesar das limitações de uma liga local semiprofissional, também é possível fazer história.

. Destaque: Adalberto Carrasquilla

O meio-campista de 27 anos do Pumas do México é o motor e o "cérebro" da seleção panamenha.

Por isso, o país ficou apreensivo quando ele se lesionou apenas três semanas antes da estreia contra Gana.

Desde então, ele tem sido acompanhado de perto e sua participação na Copa do Mundo em boas condições físicas está em dúvida.

CROÁCIA

. Participações: 6. Melhor resultado: Vice-campeã (2018). Ranking da Fifa: 11ª

. Técnico: Zlatko Dalic

No cargo desde 2017, Dalic levou a Croácia ao seu maior momento, com o vice-campeonato no Mundial de 2018 e o terceiro lugar em 2022.

Ex-volante, o treinador montou uma equipe aguerrida que mantém veteranos como Modric, Perisic, Brozovic e Kovacic.

. Destaque: Luka Modric

Aos 40 anos, Modric vai disputar sua quinta Copa do Mundo. O meio-campista do Milan é o pilar do sucesso da Croácia.

Com uma técnica refinada e conhecido pelo seu passe de três dedos, ele tem a capacidade de fazer uma equipe funcionar à sua vontade.

GANA

. Participações: 4. Melhor resultado: 7ª (2010). Ranking da Fifa: 73ª

Técnico: Carlos Queiroz (Portugal)

Queiroz vai disputar sua quinta Copa do Mundo consecutiva, buscando igualar o recorde do técnico sérvio Bora Milutinovic. Contratado de última hora, o português conta com jogadores com experiência na Europa, na esperança de repetir o feito da Copa do Mundo de 2010, quando Gana chegou às quartas de final.

. Destaque: Antoine Semenyo

O atacante do Manchester City, nascido na Inglaterra, se destaca pela sua versatilidade, podendo jogar tanto pelas pontas como no meio, além ajudar na marcação pressionando a saída adversária.

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