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Ataque contra barco pesqueiro turco no Mar Negro deixa um morto e quatro feridos

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AFP
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Repórter
05/06/2026 17:40

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Um ataque contra um barco pesqueiro turco no Mar Negro, próximo à costa da Crimeia, deixou um morto e quatro feridos nesta sexta-feira (5), informaram autoridades turcas.

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O comando da guarda costeira informou em comunicado que o ataque teve como alvo o pesqueiro DURU 67, de bandeira turca, em frente à costa de Sebastopol, e que a embarcação afundou.

As autoridades não forneceram detalhes sobre as circunstâncias do ataque nem identificaram os responsáveis.

Outro barco pesqueiro que se encontrava nas proximidades evacuou rapidamente os cinco pescadores feridos da embarcação que estava afundando e seguiu para Inebolu, na costa turca do Mar Negro, acrescentou a mesma fonte.

"Infelizmente, um dos pescadores feridos, que estava em estado crítico, morreu durante a evacuação", informou a guarda costeira.

No fim de maio, a Turquia havia alertado contra uma "escalada fora de controle" na região do Mar Negro após um ataque com drone contra um cargueiro turco.

A Marinha ucraniana afirmou que um drone russo havia atacado a embarcação.

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fo/eba/liu/ad/vel/am

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