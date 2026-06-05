Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

SpaceX assina acordo prévio à sua abertura de capital para fornecer capacidade de computação ao Google

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/06/2026 17:16

compartilhe

SIGA

A SpaceX concordou em fornecer ao Google uma importante capacidade de computação, segundo um documento regulatório divulgado nesta sexta-feira (5), reforçando o posicionamento da empresa espacial de Elon Musk entre os fornecedores de infraestrutura para inteligência artificial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o acordo, assinado nesta sexta-feira poucos dias antes da abertura de capital da SpaceX, o Google pagará 920 milhões de dólares (R$ 4,7 bilhões) por mês até junho de 2029 pelo aluguel de cerca de 110 mil processadores gráficos (GPUs) da Nvidia.

O contrato ocorre em um contexto de busca intensa por capacidade computacional por parte das gigantes americanas da inteligência artificial. No mês passado, a Anthropic assinou outro contrato com a SpaceX para alugar um de seus principais centros de dados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

arp/ksb/vel/cjc/vel/am

Tópicos relacionados:

google ia investimentos spacex

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay